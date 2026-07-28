الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يوقع عقدًا لإغاثة 120 ألف متضرر من زلزال الفلبينلتأمين مستلزمات الإيواء لضحايا زلزال مينداناو28 يوليو 2026 12:06آخر تحديث : 28 يوليو 2026 12:06ممثلو مركز "سلمان للإغاثة" يوقعون الاتفاقية في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مانيلاأأمانيلا:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالمساعدات الانسانيةالزلازلالفلبينالتعليقاتأأخبار ذات صلةسفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال كوماموتوالأردن: إسقاط طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقيةترامب: نجري محادثات جيدة مع طهران.. وقد نعود للضرباتباكستان تدين الهجمات التي نفذت بمسيرات على المملكة