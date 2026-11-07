سوريا: الاتفاق مع المملكة للتدريب ولا خطط لإرسال قوات لليمن

مصدر دبلوماسي: من الممكن أن يتطور التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك

علما المملكة وسوريا