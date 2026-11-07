الرئيسية/دولياتسوريا: الاتفاق مع المملكة للتدريب ولا خطط لإرسال قوات لليمنمصدر دبلوماسي: من الممكن أن يتطور التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك7 نوفمبر 2026 20:06آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 20:06علما المملكة وسورياأأدمشق:أخبار 24اليمنيينسوريااليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والقطري جهود خفض التصعيدالقوات اليمنية تنفذ 875 عملية استهداف ضد تحشيدات ومواقع للحوثي ترامب يعيّن ستيفن ميلر كبيرًا لموظفي البيت الأبيض20 مليون دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عن النووي الإيراني