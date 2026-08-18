الرئيسية/دولياتسوريا تتهم إسرائيل باستهداف مطار عسكري في إدلب بـ8 غاراتتزامن الهجوم مع انفجار في المحطة الحرارية في بانياس أسفر عن 3 وفيات18 أغسطس 2026 13:45آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 13:45المحطة الحرارية في بانياسأأدمشق:أخبار 24القوات الاسرائيليةسورياغارات جويةادلبالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تطوير العلاقات وتعزيز التنسيقالقضاء السوري يصدر حكمًا بالإعدام على ابن عم بشار الأسدالمملكة تدين استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إصابة أحد أفراد طاقم سفينة بعد مقذوف مجهول في هرمز