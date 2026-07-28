الرئيسية/دولياتضبط 4 أطنان من نترات الأمونيوم جنوبي لبنانقبل أيام من الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت 28 يوليو 2026 23:51آخر تحديث : 28 يوليو 2026 23:51 قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)أأبيروت:أخبار 24اليونيفيلانفجاراتازالة الالغاملبنانالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا مجالات التعاون بين البلدينالمملكة تدين استهداف المليشيات التابعة لإيران منشآت بترولية القيادة تهنئ رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي لتجديد ولايتهوزراء خارجية الخليج يناقشون تطورات المنطقة ومستجدات المفاوضات الجارية