الرئيسية/دولياتضحايا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أوريغون التحقيقات ما زالت جارية وسط تأكيد وجود عدة ضحايا16 أكتوبر 2026 00:43آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 00:44حادثة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أوريغون أأأوريغون :أخبار 24أوريغونالولايات المتحدة الامريكيةحوادث اطلاق ناراطلاق النارالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين ضد المملكةالمملكة تعزي باكستان في ضحايا مدرسة بيشاور تحذير أممي: الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان الجيش اليمني: تحييد 700 من مليشيا الحوثي في عدة جبهات