الرئيسية/دولياتضربات نوعية في تعز تكبّد الحوثيين 100 قتيلالجيش اليمني يواصل لليوم الثاني تقدمه بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب6 أكتوبر 2026 06:06آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 19:05ضربات نوعية في تعز تكبّد الحوثيين 100 قتيلًا أأعدن:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: لا بديل أمام عناصر المليشيات الحوثية عن إلقاء السلاح اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه خميس مشيطوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والأردني التطورات الإقليميةالرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض