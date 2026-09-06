الرئيسية/دولياتطهران تستهدف سفنًا وناقلات نفط مرتبطة بواشنطن وتهدد بتوسيع الردردًا على توسيع القوات الأمريكية نطاق حرب الناقلات في مضيق هرمز6 سبتمبر 2026 11:34آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 12:51سفن تعبر مضيق هرمز — AFPأأطهران:أخبار 24الحرس الثوري الايرانيالحرب الإيرانية الأمريكيةالولايات المتحدة الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني الأوضاع الإقليمية"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد إجازة 5 أيام لطاقمها8 دول عربية وإسلامية تدين تحريض بن غفير وكاتس على تهجير الفلسطينيينتعليق الرحلات بمطارات إندونيسية بعد ثوران بركان أناك كراكاتوا