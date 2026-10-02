الرئيسية/دولياتطيار "فلاي دبي" : فتحت باب قمرة القيادة رغم إصابتيالمهاجم حاول إسقاط الطائرة لكن الركاب تمكنوا من السيطرة على الوضع2 أكتوبر 2026 11:37آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 11:37الطيار الهندي الذي تعرض للهجوم في واقعة رحلة شركة فلاي دبيأأدبى:أخبار 24حوادث الطائراتناريندرا موديدونالد ترامبفلاي دبيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا هجوم يستهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمزإدانات خليجية وعربية لاستهداف محطة كهرباء بالمدينة لقاء سعودي–إيطالي يعزّز مسار التعاون الدولي