الرئيسية/دولياتعقد اجتماع الحوار الإستراتيجي الثالث بين المملكة واليابان المملكة تتطلع إلى مواصلة تنمية العلاقات مع اليابان19 أغسطس 2026 17:41آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 18:15وزير الخارجية يستقبل نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في مقر الوزارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالعلاقات السعودية اليابانيةاليابانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير خارجية قطر يصل إلى الرياضالقيادة تهنئ رئيس زامبيا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدةالناتو يعترض 4 صواريخ إيرانية استهدفت تركياعبر نحو 9 آلاف مشروع.. عطاء المملكة الإنساني يمتد لـ 175 دولة