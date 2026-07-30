الرئيسية/دولياتعقوبات أمريكية تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحرس الثوريعقوبات تطال 6 أفراد وكيانات متهمة بتقديم دعم لشركة الطيران الإيرانية31 يوليو 2026 01:47آخر تحديث : 31 يوليو 2026 01:47وزارة الخزانة الأميركيةأأواشنطن:أخبار 24الحرس الثوري الايرانيواشنطنوزارة الخزانة الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب: انسحاب إسرائيل من غزة بعد نزع سلاح حماسولي العهد يستعرض مع ملك البحرين والرئيس السوري المستجدات الإقليميةالمملكة تدين استهداف ميناء دمياط والاعتداءات على الكويت والأردن بيان مشترك: التحالف البحري الدفاعي يؤكد حماية حرية الملاحة