الرئيسية/دولياتعقوبات جديدة على أطراف تدعم أسطول الظل الإيراني استدعاءً إداريًا للتحقيق مع بنك يوناني حول صلات محتملة بإيران22 أكتوبر 2026 05:27آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 05:27علم أمريكا وعلم إيرانأأالرياض:أخبار 24اليونانوزارة الخزانة الامريكيةالبنوكايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع اليمنية: تجمعات الحوثيين أهداف عسكرية مشروعة "العليمي": هجمات الحوثيين على المطارات تستدعي وحدة دولية مركز الملك سلمان للإغاثة يوفّر مياه الشرب لـ595 نازحًا في عدنحزمة مشروعات تنموية سعودية لتعزيز الرعاية الصحية باليمن