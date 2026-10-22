الرئيسية/دولياتغوتيريش: الهجمات الحوثية على المملكة غير مقبولةشدد على ضرورة وقف القتال واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين22 أكتوبر 2026 20:48آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 21:16الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشأأنيويورك:أخبار 24الاعتداءات الحوثيةانطونيو غوتيريشالامم المتحدةالمملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدعم التعليم في اليمن بـ60 مشروعاً ومبادرةوزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون الأمنيالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 512 حوثيًا وتدمّر 330 آلية عسكرية"سلمان للإغاثة" يدعم اليمن بشحنة أدوية جديدة