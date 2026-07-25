الرئيسية/دولياتغوتيريش في دمشق بأول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 2009التقى الشرع وأكد دعم الأمم المتحدة للحكومة والشعب السوري25 يوليو 2026 11:51آخر تحديث : 25 يوليو 2026 12:14الرئيس السوري يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في قصر الشعب بدمشقأأدمشق:أخبار 24سورياالامم المتحدةانطونيو غوتيريسدمشقأحمد الشرعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش الأمريكي يعطّل ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على إيراناليمن يدين هجوم الحوثيين على سفينة في البحر الأحمرعقوبات أمريكية تطال شبكة الملياردير الإيراني زنجانيآل جابر: الحوثيون يحولون اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية