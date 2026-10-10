الرئيسية/دوليات"فانس" يختبر حظوظه الرئاسية في انتخابات التجديد النصفي بأوهايونائب الرئيس الأمريكي يكثف تحركاته في الولاية ويعزز صلاته بالمانحين10 أكتوبر 2026 13:30آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 13:30فانس يصافح الحاضرين بعد إلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في أوهايو — Getty Imagesأأأوهايو:أخبار 24الكونجرس الامريكيدونالد ترامبجيه دي فانسالانتخابات الرئاسية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يشكك في بث إعدام نضال حسن مباشرة وسط انتقادات واسعةالقوات اليمنية تصدّ هجومًا حوثيًا قرب مطار ذوباباتفاق ديزل بين واشنطن وموسكو يثير غضب كييف زلزال عنيف يضرب جنوب بنما بقوة 7.7 درجة