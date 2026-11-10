الرئيسية/دولياتفرنسا تتوعد إيران برد حازم بعد هجوم إلكتروني استهدف متاجرهاباريس تستدعي السفير الإيراني وتسعى لفرض عقوبات أوروبية10 نوفمبر 2026 15:04آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 15:04متجر فرنسي تضرر من الهجوم الإلكترونيأأباريس :أخبار 24الحرس الثوري الايرانيباريسهجوم الكترونيالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطوير التعاون المشترك اجتماع سعودي قطري أوروبي يبحث الاعتداءات الحوثية وملف إيران"الدفاع الخليجي" يُقر فتح قيادة عسكرية متقدمة بالكويتاجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك يبحث مواصلة التعاون والتكامل