الرئيسية/دولياتفرنسا تفرض حظر تجول جزئيًا بعد أعمال شغب وعنفأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في التعامل مع الاحتجاجات19 أكتوبر 2026 19:49آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:49أعمال شغب في فرنساأأباريس:أخبار 24حظر تجولمقابل القدرة الشرائيةإيمانويل ماكرونالاحتجاجات الفرنسيةأعمال شغبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تحييد 558 حوثياً وتدمير وإعطاب 135 آلية عسكريةخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر اليمن يطلب من الأمم المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابيةمقتل وإصابة 40 إثر قصف حوثي على معسكر للجيش في شبوه