الرئيسية/دولياتفي اتصال مع ولي العهد.. ملك الأردن يدين الاعتداءات على المملكةأكد وقوف الأردن مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها12 أكتوبر 2026 18:29آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 18:47ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24ميليشيا الحوثيالأردنولي العهد الأمير محمد بن سلمانالاعتداءات الإرهابيةملك الاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةأردوغان: نقف مع السعودية وندين الهجمات الحوثية القوات اليمنية: تنفيذ 1879 عملية استهداف وتحييد 950 عنصرًا حوثيًاخاصالحوثيون وداعش.. وجهان مختلفان للإرهابالصين والاتحاد الأوروبي يدينان اعتداءات الحوثيين على المطارات