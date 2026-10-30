الرئيسية/دولياتقافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى قطاع غزة تمهيدًا لإيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجًا31 أكتوبر 2026 00:14آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 00:141 / 3وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة أأقطاع غزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةقطاع غزةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن يدين استهداف عدن ومحاولة استهداف مكة المكرمة عبوتان ناسفتان تشعلان حريقًا في ناقلة بمضيق هرمزالمملكة تدعم قطاع المياه في اليمن بـ 62 مشروعًا ومبادرةالمملكة تعرب عن تعازيها لإيطاليا في تحطم مروحية عسكرية