الرئيسية/دولياتقافلة مساعدات إنسانية جديدة من المملكة لأهل غزةتسريع الاستجابة لاحتياجات الأسر المتضررة والنازحة15 أكتوبر 2026 02:15آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 02:151 / 3وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة أأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةقطاع غزةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةكوريا الشمالية تختبر صواريخ تُطلق من غواصات وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية والدوليةالمملكة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في المساعدات الإنسانية"القوات المسلحة اليمنية" تعلن تحييد 1250 حوثيًا