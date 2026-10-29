الرئيسية/دولياتقتلى في تحطم مروحية عسكرية إيطالية بالبوسنةالطائرة ضمن القوة الأوروبية في البوسنة "يوفور"29 أكتوبر 2026 21:08آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 21:08مروحية إيطالية من طراز CH-47 شينوك أأسراييفو:أخبار 24تحطم مروحيةالبوسنة و الهرسكالبوسنةايطالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يتلقى دعوة من نائب رئيس الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياهولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدينوزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاعالمملكة تعزي إسبانيا في ضحايا حادث اصطدام القطارين