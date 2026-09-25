الرئيسية/دوليات قصف جوي لعناصر الحوثيين وخطوط إمدادهم في تعزالعليمي دعا أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني25 سبتمبر 2026 21:44آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 21:54 قصف جوي لعناصر الحوثيين وخطوط إمدادهم في تعزأأصنعاء:أخبار 24تعزالقوات المسلحة اليمنيةجماعة الحوثي الإرهابيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأمير الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم تفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" عسكريًا"العليمي" يدعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير والالتحاق بالقوات المسلحة