الرئيسية/دولياتقطر تدين استهداف الحوثي للطائف وينبع بالصواريخ الباليستيةأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الخليجي المشترك25 سبتمبر 2026 01:38آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 01:38لافتة وزارة الخارجية القطريةأأالدوحة:أخبار 24الطائفمليشيات الحوثيالسعوديةقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني أبرز المستجدات التحالف العالمي لحل الدولتين: حل القضية الفلسطينية أساس السلام بالمنطقةولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن راشدالإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية