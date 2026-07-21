الرئيسية/دولياتقوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانيةحذرت من الاقتراب من الأجسام المشبوهة ومخلّفات الهجمات21 يوليو 2026 12:15آخر تحديث : 21 يوليو 2026 12:15أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامةأأالمنامة:أخبار 24الهجمات بالطائرات المسيرةالحرب الإيرانية الأمريكيةقوة دفاع البحرينهجوم بالصواريخالتعليقاتأأخبار ذات صلةإدانات عربية وإسلامية لمزاعم الحوثيين تجاه المملكةالأردن: إسقاط 3 صواريخ إيرانية وتحييد 5 مسيّراتاستهداف ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمزجولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران