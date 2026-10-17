الرئيسية/دولياتكوريا الشمالية تختبر طوربيدًا موجّهًا بالذكاء الاصطناعي إعلان بيونغيانغ اختبار نوعين من صواريخ كروز استراتيجية17 أكتوبر 2026 04:29آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 04:31تجربة كورية شمالية تحت الماء لنظام طوربيد جديد عالي السرعةأأالرياض:أخبار 24صاروخالذكاء الاصطناعيكوريا الشماليةصاروخ كوريا الشماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التحالف": تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ بصعدةسقوط صاروخين داخل مطار عدن الدولي استهداف عمليات تهريب لميليشيا الحوثي عبر البحر إلى الحديدةإعفاء المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض من منصبها