الرئيسية/دولياتكوشنر وويتكوف يتوجهان لموسكو للقاء بوتينالزيارة تهدف إلى الوساطة في المحادثات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا12 نوفمبر 2026 10:49آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 10:49بوتين يصافح كوشنر، بينما يقف ويتكوف بالقرب منهما خلال اجتماع في الكرملين يوم 5 سبتمبرأأموسكو:أخبار 24موسكوالرئيس الروسيدونالد ترامبفلاديمير بوتينالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الطاقة: 79 غيغاواط قدرات الطاقة المتجددة قيد التطويروفاة مفاجئة لسفير موسكو في واشنطنمدرسة الرياض تفتح أبوابها لـ 720 طالبًا في غزة ولي عهد البحرين يستقبل الأمير عبدالعزيز ونظراءه الخليجيين