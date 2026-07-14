الرئيسية/دولياتإدانات خليجية وعربية واسعة للهجوم الحوثي على المنطقة الجنوبيةمجلس التعاون وعُمان ولبنان والكويت وقطر يؤكدون تضامنهم مع السعودية14 يوليو 2026 11:55آخر تحديث : 14 يوليو 2026 14:53الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديويأأالكويت:أخبار 24وزارة الخارجية القطريةميليشيات الحوثيالصواريخ الباليستيةوزارة الدفاعوزارة الخارجية الكويتيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصحة العالمية: حالات إيبولا في الكونغو قد تصل إلى 4 أضعافالبحرين: المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيرانيترامب يبلغ الكونجرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيرانالجيش الأردني يعترض أربعة صواريخ قادمة من إيران