الرئيسية/دولياتلجنة أممية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في الضفة وغزةتقرير دولي يرصد جرائم تشمل الإبادة والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي26 أكتوبر 2026 16:04مبنى مدمر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة — AFPأأرام الله:أخبار 24الأمم المتحدةجرائم الحربقطاع غزةالاحتلال الإسرائيليالضفة الغربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع ومسؤولان تركي وباكستاني يلتقون الرئيس الإيراني في طهرانوزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الأوضاع الإقليميةالبرلمان المصري يفوّض السيسي إرسال قوات دفاعية للمملكةخاصاجتماع طهران.. خطوة نحو ترسيخ الأمن الإقليمي