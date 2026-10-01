الرئيسية/دولياتلقاء سعودي–إيطالي يعزّز مسار التعاون الدوليبحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة حيالها2 أكتوبر 2026 00:37آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 00:37وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعوديةأأالرياض:أخبار 24السعوديةالاقتصاد السعوديايطالياالتعليقاتأأخبار ذات صلة27 غارة يمنية دقيقة تشل قدرات الحوثيين في تعزوزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الدفاعيةالمملكة تقدم دفعة جديدة لدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ224 مليون ريالالإمارات تشكل فريق تحقيق في واقعة رحلة "فلاي دبي"