الرئيسية/دولياتلقاء سعودي - باكستاني- تركي في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشتركبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك25 سبتمبر 2026 03:19آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 03:19وزير الخارجية ونظيره الباكستاني والتركي يعقدون اجتماعا في إطار اتفاقية مكة للدفاع أأالرياض:أخبار 24تركياباكستانوزير الخارحيةاتفاقية مكة للدفاع المشتركالتعليقاتأأخبار ذات صلةبزشكيان: أمريكا هي من يحدد موعد انتهاء الحرب مع إيرانقطر تدين استهداف الحوثي للطائف وينبع بالصواريخ الباليستيةوزير الخارجية يبحث مع 3 من نظرائه مستجدات الأوضاعالتحالف العالمي لحل الدولتين: حل القضية الفلسطينية أساس السلام بالمنطقة