الرئيسية/دولياتلقطات توثق اقتحام القوات المسلحة اليمنية تحصينات الحوثيين تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة باستخدام الطيران الحربي14 أكتوبر 2026 00:26آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 00:26القوات المسلحة اليمنيةأأعدن:أخبار 24تحالف دعم الشرعية في اليمنالتحالف العربيمليشات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والكويتي أوضاع المنطقة"الصباحة".. الخزان الذي استغله الحوثي وقوداً لحروبهوزير الدفاع ونظيره البولندي يبحثان سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها "التحالف": عملية نوعية لتحييد مصادر تمويل المجهود الحربي لمليشيا الحوثي