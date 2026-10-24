الرئيسية/دولياتمؤشرات متزايدة إلى تصعيد عسكري أمريكي جديد ضد إيرانتعزيزات عسكرية في الشرق الأوسط وتوقعات بضربات بعد انتخابات نوفمبر24 أكتوبر 2026 14:08آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 14:08أأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب الإيرانية الأمريكيةحرب إيرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على كنيسة في الأردن إلى 8 قتلىفوز "سعد العتيبي" برئاسة البرلمان العربي بالتزكيةالاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربيةاتفاق إقليمي أوروبي على خفض التصعيد وحل النزاعات عبر الحوار