الرئيسية/دولياتماليزيا تمدد البحث عن الطائرة المفقودة MH370 حتى 2027الاتفاقية مع شركة "أوشن إنفينيتي" تنص على مبدأ "لا عثور لا أجر"29 يونيو 2026 13:11آخر تحديث : 29 يونيو 2026 13:26شملت أحدث عمليات البحث مرحلتين بدأت في مارس 2025 لكنها لم تسفر عن نتائجأأكوالالمبور:"أخبار 24"كوالالمبورحوادث الطائراتماليزياتحطم طائرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية