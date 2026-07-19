الرئيسية/دولياتمباحثات سعودية أمريكية لتطوير التعاون العسكريقائد قوات الدفاع الجوي ونائب قائد القيادة المركزية بحثا التنسيق المشترك19 يوليو 2026 13:00آخر تحديث : 19 يوليو 2026 13:00قائد قوات الدفاع الجوي يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكيةأأالرياض:أخبار 24العلاقات السعودية الامريكيةوزارة الدفاعوزارة الدفاع الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبحرين تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانيةالدفاعات الكويتية تتصدي لهجمات صاروخية ومسيّرة إيرانيةأمريكا تواصل غاراتها على إيران لليلة الثامنةواشنطن تدعو رعاياها بالشرق الأوسط إلى توخي الحذر