الرئيسية/دولياتمباحثات سعودية أمريكية لتطوير التعاون في المجالات العسكريةخلال لقاء رئيس الأركان مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية15 يوليو 2026 13:36آخر تحديث : 15 يوليو 2026 13:36رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانكفرانكأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةالفريق الركن فياض الرويليوزارة الدفاعالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةشراكة سعودية بريطانية لتعزيز الأمن الغذائي باليمنالأردن: الدفاعات الجوية تسقط 3 صواريخ قادمة من إيرانالدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات مسيّرة معاديةالبحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية