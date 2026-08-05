الرئيسية/محلياتمباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعياللقاء تناول آفاق الشراكة بين البلدين وسبل تطويرها 5 أغسطس 2026 12:18آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 12:29رئيس هيئة الأركان في لقائه مع قائد الجيش المركزي الأمريكيأأالرياض:أخبار 24هيئة الاركان العامةالجيش الامريكيالفريق الركن فياض الرويليالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدخل طبي عاجل ينقذ حياة معتمر من نزيف حادإغلاق طريق الخليج بالقطيف اعتبارًا من الغد"عِلم" تستقبل 1200 طلب للانضمام إلى برنامج زمالتها البحثيةالنيابة العامة تطلق قناتها الرسمية على "واتساب"