الرئيسية/دولياتمباحثات سعودية بريطانية لتعزيز التعاون الدفاعيرئيس هيئة الأركان العامة يلتقي رئيس أركان القوات الجوية الملكية البريطانية6 أغسطس 2026 09:42آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 09:42رئيس هيئة الأركان في لقائه مع رئيس أركان القوات الجوية الملكية البريطانيةأأالرياض:أخبار 24المملكة المتحدةهيئة الاركان العامةالفريق الركن فياض الرويليالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب: الاتفاق مع إيران بات وشيكًا والمحادثات تسير بشكل جيدبلاغ عن واقعة بحرية قرب سواحل عُمانتحقيق في اقتراب مروحية ترامب من طائرة ركابمسيّرة ناسفة تربك الملاحة بمطار لايبزيغ الألماني