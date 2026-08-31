الرئيسية/دوليات"مسام" تنزع 819 لغمًا في اليمن خلال أسبوعإجمالي الألغام المنزوعة عبر المشروع بلغ 588 ألفًا منذ انطلاقه31 أغسطس 2026 20:37آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 20:37كمية من الألغام والذخائر التي تم نزعها بواسطة فريق "مسام"أأالرياض:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةذخائرعدناليمنمسامنزع الالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة وتركيا وباكستان تتفق على تعزيز القدرات الدفاعية وزير الدفاع يبحث آفاق التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستانيوزير خارجية تركيا: تسمية اتفاقية مكة للدفاع المشترك بـ"حلف مكة"انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة بإسطنبول