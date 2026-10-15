الرئيسية/دولياتمجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين ضد المملكةأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة15 أكتوبر 2026 23:42آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 23:50مجلس الأمنأأالرياض:أخبار 24مجلس الأمن الدوليمجلس الأمنالامم المتحدةتضامن مع المملكةجماعة الحوثي الإرهابيةالهجمات الحوثيةمطار الملك خالد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تعزي باكستان في ضحايا مدرسة بيشاور تحذير أممي: الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان الجيش اليمني: تحييد 700 من مليشيا الحوثي في عدة جبهاتمواصفات تدميرية هائلة.. ما هي قنبلة "أم القنابل" الأمريكية؟