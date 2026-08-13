الرئيسية/دوليات"مجلس الأمن" يدين هجمات الحوثي على المملكةأبدى استنكاره للدعم الإيراني المتواصل للحوثيين 13 أغسطس 2026 18:42آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 20:15 نائبة الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر خلال مشاركتها في جلسة مجلس الأمنأأالرياض:أخبار 24مجلس الامنميليشيات الحوثيالاندية الايرانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات: هجوم على سفينتين لأدنوك دون إصابات بهرمزولي العهد يبحث مع "كوبر" تطورات الأوضاع الإقليمية "الأرابوساي" تحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة المملكة13 دولة تعلن الانضمام رسميًا لـ"التحالف البحري الدفاعي"