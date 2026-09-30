الرئيسية/دولياتمجلس الدفاع اليمني يدعو للابتعاد عن مواقع التحشيد الحوثيةدعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة30 سبتمبر 2026 04:21آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 04:211 / 2مجلس الدفاع اليمني أأعدن:أخبار 24الحوثيينمليشيات الحوثيوزارة الدفاع اليمنيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةواشنطن تشدد الخناق على مشتريات إيران العسكريةوزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري تطوير التعاون العسكري والدفاعيالجيش اليمني: نفذنا 414 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي بـ24 ساعةوزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات في الشيوخ الأمريكي