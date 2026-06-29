الرئيسية/دولياتمحكمة أمريكية ترفض طعن ترامب بقضية اعتداء جنسيألزمته المحكمة بتعويض 5 ملايين دولار للكاتبة إي جين كارول29 يونيو 2026 19:24آخر تحديث : 29 يونيو 2026 19:49المحكمة العليا الأمريكيةأأواشنطن:"أخبار 24"القضاء الامريكيحكم قضائيامريكاالمحكمة العليا الامريكيةاعتداء جنسيترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية