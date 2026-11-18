الرئيسية/دولياتمحكمة سودانية تقضي بإعدام حميدتي وشقيقيهوقادة آخرين بقوات الدعم السريع مع مصادرة جميع أموالهم18 نوفمبر 2026 19:59آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 19:59قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"أأالخرطوم:أخبار 24اعداممحكمةالسودانحكم الاعدامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في المنطقةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 142 عنصرًا من مليشيا الحوثي خاصعسكرة الأحياء السكنية.. خطر حوثي يهدد المدنيينترامب يصل الصين للمشاركة في قمة "أبيك" ويصافح "بوتين"