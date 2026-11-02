الرئيسية/دولياتمخاوف من ضربة نووية لإيران.. ومسودة اتفاق تفتح باب التهدئةالإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون يدعو إلى تحرك عالمي لمنع التصعيد2 نوفمبر 2026 14:25آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 14:30رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكيأأواشنطن:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةبنيامين نتنياهوالحرب النوويةدونالد ترامبالدوحةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع العرب لإنهاء الصراعاتخالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع نظرائه في أستراليا واليابان وكوريا25 ألف وجبة سعودية جديدة لأهالي غزة9 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في فلوريدا