الرئيسية/دولياتمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة في غزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني22 نوفمبر 2026 01:22آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 01:22المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةفلسطينالتعليقاتأأخبار ذات صلةعدوان إيراني يستهدف مدينة صناعية في البحرينمقتل وإصابة 149 عنصراً حوثياً وإعطاب 71 من معداتهالقيادة المركزية الأمريكية تكذب رواية إيران بشأن استهداف "أف-16"رئيس وزراء بلغاريا يصل الرياض في زيارة رسمية