الرئيسية/دولياتمركز الملك سلمان للإغاثة يوفّر مياه الشرب لـ595 نازحًا في عدن توفير مياه نظيفة لـ85 أسرة21 أكتوبر 2026 19:49آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 19:491 / 2توفير مياه الشرب الصالحة للنازحين بعدنأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةمياه الشربلحجاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةحزمة مشروعات تنموية سعودية لتعزيز الرعاية الصحية باليمنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من الرئيس المصريالقوات اليمنية تنفذ 835 استهدافًا وتحيّد 285 حوثيًاخاصمسلسل الدم والحوثي.. جرائم لا تُسقطها الأيام