الرئيسية/دولياتمركز الملك سلمان يوزع 24.8 ألف وجبة على الأسر بغزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني9 نوفمبر 2026 02:16آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 02:16المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةمساعدات سعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن: إيران تحاول توفير غطاء سياسي للحوثيينمشاهد لاستهداف الجيش اليمني آليات الحوثيين"مسام" ينزع 1041 لغمًا من اليمن خلال أسبوع وزير الخارجية يصل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لـ G7