الرئيسية/دولياتمركز الملك سلمان يوزع 3.4 ألف كرتون تمر في اللاذقيةضمن مساعدات السعودية للشعب السوري9 يوليو 2026 18:30آخر تحديث : 9 يوليو 2026 18:371 / 2موظفو مركز الملك سلمان للإغاثة يسلمون صناديق التمر للمستحقين في اللاذقيةأأدمشق:"أخبار 24"مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةسوريااللاذقيةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب بإلغاء أمريكا قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهابالمملكة تدين وتستنكر بأشدّ العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردنولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان مجالات التعاون في مختلف القطاعات