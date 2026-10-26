الرئيسية/دوليات"مسام" ينتزع 932 لغمًا باليمن خلال أسبوع واحد ارتفع إجمالي ما نُزع منذ بداية أكتوبر إلى 4.4 ألف لغم27 أكتوبر 2026 01:52آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 01:52تواصل المملكة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغامأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةاليمنمسامنزع الالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحملة بأدوية.. وصول 6 شاحنات سعودية إلى عدنغارات أردنية على تنظيمات بسوريا مرتبطة بهجوم الكنيسةالجيش اليمني يقتحم مواقع للحوثيين في تعز ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان