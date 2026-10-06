الرئيسية/دوليات"مسام" ينزع 1256 لغماً بـ"اليمن" خلال أسبوعإجمالي الألغام المنزوعة عبر "مسام" يبلغ 594745 لغمًا6 أكتوبر 2026 22:42آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 22:49صورة تظهر مجموعة كبيرة من الألغام الأرضية مرتبة بشكل منظم على أرض جافة ورملية.أأعدن:أخبار 24اليمنمسامنزع الالغامالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي مجالات التعاون العسكريالعليمي: لا بديل أمام عناصر المليشيات الحوثية عن إلقاء السلاح اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه خميس مشيطوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والأردني التطورات الإقليمية