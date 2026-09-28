الرئيسية/دوليات"مسام" ينزع 1277 لغماً بـ"اليمن" خلال أسبوعإجمالي الألغام المنزوعة عبر "مسام" يبلغ 593489 لغمًا28 سبتمبر 2026 22:21آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 22:21تطهير الأراضي اليمنية من الألغامأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةعدناليمنمسامنزع الالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يدعو الشيخ منصور بن زايد لزيارة المملكةالقيادة تعزي رئيس الكونغو في ضحايا الطائرةمباحثات سعودية - مغربية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدينوزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في المنطقة